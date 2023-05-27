أخبار اليمن : طلاب الشهادة العامة ينهون اختباراتهم النهائية

طلاب الشهادة العامة ينهون اختباراتهم النهائيةأنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة، بأمانة العاصمة والمحافظات، اليوم، الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1444هـ والتي تقدم لها 203 آلاف و40 طالباً وطالبة توزعوا على ألف و401 مركز اختباري.

واطلع وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو ومعه مستشار القطاع صالح القدمي، على سير الاختبارات في يومها الأخير بمركزي البتول وسبأ الاختباريين بمديرية الثورة في الأمانة.

واستمعا من مدير المنطقة التعليمية بالمديرية الدكتور عصام العابد والقائمين على المركزين الاختباريين إلى شرح حول الجهود التي بذلت لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وخلال الزيارة بارك وكيل الوزارة للطلاب وأولياء الأمور نجاح اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية رغم شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

وثمن جهود كل من أسهم في إنجاح اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية التي تقدم لها 469 ألفا و295 طالبا وطالبة توزعوا على ثلاثة آلاف و928 مركزاً اختبارياً.

وقال الوكيل النونو " هذا النجاح جاء ثمرة تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم واستشعار كافة اللجان العاملة في الاختبارات والسلطات المحلية واللجان الأمنية ووسائل الإعلام لمسؤولياتهم في إنجاح الاختبارات باعتبارها مسؤولية وطنية".

واعتبر تنفيذ اختبارات الشهادة العامة انتصارا للجبهة التربوية، مشيرا إلى جهود الوزارة الحثيثة لتحديث وتطوير العملية الاختبارية كونها إحدى المعايير الدولية لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب.