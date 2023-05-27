صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر
لقيت أسرة كاملة مصرعها غرقاً اليوم، في شلال بني مطر غرب محافظة صنعاء بعد سقوط سيارتهم في السد.
وأفادت مصلحة الدفاع المدني في بيان، بأنه وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الغوص والإنقاذ الى موقع الحادثة وباشرت الفرق عملها وتم انتشال 5 جثث لرجل وامرأتين وطفلين من السد.
وأكدت مصادر محلية نجاة طفل سقط من نافذة السيارة قبل غرقها تم إنقاذه من قِبل المواطنين.
وأشار مصدر مسؤول بالمصلحة أن أسباب سقوط السيارة لازالت مجهولة والتحقيقات الأولية تُشير الى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها أثناء القيادة مما أدى إلى هرولتها وسقوطها الى السد.
ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع السائقين الى توخي الحذر والحيطة وعمل صيانة دورية لسياراتهم لاسيما ونحن في موسم الأمطار حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.