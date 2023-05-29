أخبار اليمن : أكثر 10 دول ارتفاعا في أسعار الغذاء

أكثر 10 دول ارتفاعا في أسعار الغذاءزاد معدل التضخم عالميا في 10 دول بنسبة 923%، خلال الفترة من يناير 2023 وحتى إبريل 2023، وهي النسبة الأعلى في أسعار السلع الغذائية خلال الـ 4 شهور الماضية، وفقا لبيانات البنك الدولي.والبلدان العشر هي لبنان ، زمبابوي، الارجنتين، ايران، تركيا، مصر، رواندا، سورينام، جمهورية لاو، غانا.

وجاءت مصر في المركز السادس بقائمة أعلى 10 بلدان تضخما في أسعار المواد الغذائية، وتقع هذه البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

فبراير الأعلى تاريخيا

وبالنسبة لمصر كان شهر فبراير الماضي الأعلى خلال عام 2023، بحسب مستويات التضخم على أساس شهري وسنوي ببيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم لشهر فبراير على أساس شهري إلى 8.1%، كما سجل معدل التضخم السنوي 40.3%.

معدل التضخم في شهر فبراير كان الأعلى تاريخيا في مصر، حسب بيان لجنة السياسة النقدية، الصادر في 30 مارس 2023، بسبب العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري.

(موقع مصرواي)

