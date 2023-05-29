أخبار اليمن : 121 شخصاً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن

121 شخصاً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمنتسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في حصد أرواح 121 شخصاً في اليمن خلال الربع الأول من 2023، وفق ما ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.

وتوصل التقرير، الذي صدر مؤخراً إلى أن غالبية الضحايا كانت بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة في الساحل الغربي لليمن، لا سيما في محافظات الحديدة والجوف ومأرب.

وذكر التقرر أن عدد الضحايا المدنيين جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة انخفض، حيث كان 144 في الربع الأخير من عام 2022، بسبب عدد من العوامل، من بينها زيادة عمليات إزالة مخلفات العدوان من قبل المركز وكذلك نزوح المدنيين من المناطق المدججة بالألغام.

وكان المركز الوطني للتعامل مع الألغام قد أعلن تطهير مساحات واسعة تزيد عن مليوني متر مربع من مخلفات عمليات العدوان بقيادة السعودية والإمارات رغم الحصار على ادخال آلات كشف الألغام.

وأكد المركز ان العدوان استخدام أسلحة محرمة دوليا خلال عدوانها المستمر على اليمن منذ 8 أعوام بينها قنابل عنقودية وفراغية شديدة الانفجار إضافة إلى الألغام.

وحذر المركز من استمرار سقوط الضحايا من الأطفال والنساء جراء التلوث الواسع بمخلفات العدوان الذي يعاني منه اليمن منذ قرابة 9 سنوات، إلى جانب إعاقة عودة المواطنين لمناطقهم في وقت لوحظ تقليص الأمم المتحدة لدعم تطهير المخلفات، وبما يصل إلى شبه توقف للأعمال المتعلقة بالألغام.