أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع شهداء وجرحى في صعدة

قصف سعودي يوقع شهداء وجرحى في صعدة
واصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف المدفعي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، مسجلةً المزيد من الضحايا المدنيين.
وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن العدو السعودي استهدف بالقصف المدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.
وأشار المصدر إلى إصابة اثنين مهاجرين أفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، في ظل استهداف متواصل لمختلف المناطق الحدودية.
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