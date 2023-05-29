أخبار اليمن : اليمن مع لبنان وعُمان في قرعة غرب آسيا الأولمبية

اليمن مع لبنان وعُمان في قرعة غرب آسيا الأولمبيةأوقعت قرعة بطولة كأس غرب آسيا لكرة القدم في نسختها الرابعة للمنتخبات الأولمبية تحت سن 23 عاماً، منتخب اليمن ضمن المجموعة الثالثة في مواجهة منتخبي لبنان وعًمان.

وجرى سحب قرعة البطولة اليوم في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث تقام البطولة في مدينتي بغداد وكربلاء خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو المقبل بمشاركة 9 منتخبات وزعت إلى ثلاث مجموعات.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب العراق المضيف في المجموعة الأولى في مواجهة منتخبي الإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من فلسطين، إيران، سوريا.

وتلعب البطولة بنظام المجموعات من دور واحد ليتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مع أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث.