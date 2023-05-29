أخبار اليمن : الشريف يعزي القيادي غالب بركات بوفاة والده

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المؤتمر نت - الشريف يعزي القيادي غالب بركات بوفاة والده
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دوت الخليج -
الشريف يعزي القيادي غالب بركات بوفاة والده
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ غالب علي محسن بركات، نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 212 مديرية وصاب العالي، وإخوانه منصور وعبدالجليل وكافة آل بركات بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار، في وفاة والدهم الحاج علي محسن حسن بركات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الأمين العام المساعد بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
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