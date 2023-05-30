أخبار اليمن : انقلاب سيارة يقتل شخص ويصيب 4 في دمت

انقلاب سيارة يقتل شخص ويصيب 4 في دمتتوفي شخص وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة في مديرية دمت بمحافظة الضالع.

وذكرت شرطة المرور بالمنطقة أن سيارة نوع هايلوكس انقلبت في منطقة بيت العولقي بمديرية دمت ، ونتج عن ذلك وفاة احد الركاب وهو المواطن ” عمر عبده الصيادي” ويبلغ من العمر 25 عاما، واصابة السائق وثلاثة ركاب.

وأشارت إلى أنه تم اسعاف المصابين وتسليم جثة المتوفي لأهله، فيما لازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

ودعت شرطة المرور السائقين الى توخي الحذر، والقيادة بتأني نظرا للظروف الجوية الماطرة.