أخبار اليمن : 95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 95 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و3 خروقات بقصف مدفعي، و79 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.