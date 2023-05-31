أخبار اليمن : الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنينتشهد العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الجمهورية أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، وأطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً عاجلاً للمواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية.

وتوقع المركز الوطني هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية بعضها تصل إلى حد الغزارة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة.

وقد تمتد الأمطار شرقاَ باتجاه الجوف ومأرب وشبوة ومرتفعات أبين وحضرموت وغرباً نحو سهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من جنوب المهرة وأرخبيل سقطرى والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وذكر أن درجات حرارة مرتفعة ستشهدها الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-41 درجة مئوية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 35 ملم، السدة: 18.6، ذمار : 18.6، ريمة : 17.3، الحوبان: 12.3، عمران : 12.2، صنعاء-المطار : 8.5، المحويت: 3.3، الكدن: 2.2، صعدة :1.5 ملم .

وكذلك هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وأنذر المركز المواطنين من عبور ممرات السيول وتجمعات المياه والتواجد فيها أو بالقرب منها اثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية سيما في الطرقات الجبلية.

ودعا قاطني المنازل والحصون الطينية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ونصح بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء النهار.