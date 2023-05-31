أخبار اليمن : التعليم العالي تُكرّم أفضل 20 جامعة حكومية وأهلية

التعليم العالي تُكرّم أفضل 20 جامعة حكومية وأهليةكرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أفضل 20 جامعة حكومية وأهلية في إعداد تقارير الأداء السنوية للعام 2020- 2021م.

وفي حفل التكريم أكد وزير التعليم العالي حسين حازب، أهمية التكريم للفت الأنظار نحو الجامعات المتميزة التي تشهد تطورات ملموسة على الصعيد الأكاديمي والتعليمي وتصنيف الجامعات وترقيمها بناءً على مؤشرات تقارير الأداء السنوية المرفوعة للوزارة.

وأوضح أن تصنيف الجامعات سيرتكز على الجودة والأداء والتفاعل مع الوزارة، مؤكداً ضرورة أن يكون لكل جامعة حكومية وأهلية ملف يحوي كل بيانات الجامعة وتسليمه للوزارة للحفظ والرجوع إليه عند الحاجة.

وبين الوزير حازب أن هناك مشكلة تتعلق بقضية الأرشيف ودور الاستلام والتسليم عند انتهاء مهمة أي شخص والتي كانت تمثل أحد أسباب انهيار المنظومة الإدارية نتيجة غياب العمل المؤسسي والأرشيف الذي يحفظ الوثائق والمعلومات لدى الجهات المختصة.

ولفت إلى أن التكريم الذي يشمل 20 جامعة حكومية وأهلية، يعد استحقاقاً للجامعات ودافعاً لاستمرار تطوير أدائها الأكاديمي والتعليمي والمؤسسي.

وأفاد وزير التعليم العالي بأن الوزارة أصدرت اليوم قراراً بالعمل بمشروع احتساب الطاقة الاستيعابية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية من خلال البدء في إخضاع برامج "الطب البشري، والأسنان، والميكاترونكس والأمن السيبراني" وفقاً لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة منذ العام الجامعي 1445هـ .. مؤكداً أن المشروع سيتم تطبيقه في كافة البرامج منذ العام المقبل.

من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، التكريم استشعاراً للمسؤولية تجاه الجامعات التي عملت وأعدت تقارير الأداء السنوية بشفافية ومنهجية علمية.

وأشار إلى أن التقارير ستسهم في رفع مستوى الجامعات بقائمة التصنيف المحلي والعالمي والحصول على مراتب متقدمة، خاصة إذا تم إعداد البيانات بشفافية ووضوح ودقة.

فيما أكدت وكيلة الوزارة المساعد لقطاع التخطيط ورسم السياسات - رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة الدكتور إلهام السنباني، أن إنجاز التقارير السنوية يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للوزارة ممثلة بقطاع التخطيط من خلال إعداد نموذج موحد شمل 11 معياراً وعشرة مسارات.

وبينت أن المسارات التي تضمنتها تقارير الأداء السنوية شملت الجوانب المتصلة بالقيادة والحوكمة والمشاركة المجتمعية وعمليات التطوير والتحديث الإدارية والأكاديمية والمؤسسية وفق معايير تم تحديدها بالشراكة مع قطاع الشؤون التعليمية.

بدوره ثمن رئيس جامعة عمران الدكتور خالد الحوالي في كلمة الجامعات الحكومية المكرمة اهتمام قيادة وزارة التعليم العالي بمتابعة وتقييم أداء الجامعات اليمنية ومدى تنفيذ خططها ورسم السياسات ومؤامتها بين الخطط الجامعية والرؤية الوطنية.

وأكد أن الإنجازات التي تشهدها الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية في ظل العدوان وتوقف المرتبات وشحة الامكانيات تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت على صعيد توصيف البرامج والمقررات الأكاديمية وتطوير البنية التحتية والتجهيزات في الجامعات.

في حين أشار رئيس اتحاد الجامعات الأهلية - نائب رئيس جامعة العلوم الحديثة الدكتور يحيى أبو حاتم في كلمة الجامعات الأهلية، إلى أن التكريم يعد أحد ثمار التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعات لتعزيز وإصلاح أوضاع التعليم الجامعي وفقاً لمتطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.

وفي ختام الحفل الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي والبعثات الدكتور عبد الكريم الروضي، وقيادات الوزارة، تم تكريم أفضل 20 جامعة منها سبع جامعات حكومية من بين 60 جامعة حكومية وأهلية بشهادات تقدير ودروع تذكارية تقديراً لجهودها في التطوير الأكاديمي وتحسين جودة العملية التعليمية وفقاً لنماذج الوزارة للعام الجامعي 2020- 2021م .

إلى ذلك كرّم اتحاد الجامعات الأهلية وزير التعليم العالي ونائبه ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة بدروع تذكارية تقديراً لجهودهم في متابعة وتقييم أداء الجامعات حسب النماذج المعدة من قبل الوزارة.