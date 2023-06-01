أخبار اليمن : الدرة يشدد على ضرورة الالتزام بخطة إنقاذ "صافر"

الدرة يشدد على ضرورة الالتزام بخطة إنقاذ "صافر"ثمن وزير النقل ،عبد الوهاب يحيى الدرة، جهود اللجنة الاشرافية لتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم (صافر) والجهود الأممية التي أفضت إلى البدء الفعلي في خطة انقاذ البيئة البحرية في البحر الاحمر والبلدان المطلة عليه من كارثة كبيرة في حال حدوث تسرب نفطي من الخزان العائم.

وأشاد وزير النقل، خلال لقائه اليوم بصنعاء ممثل برنامج الغذاء العالمي باليمن، ريتشارد ديفان، وممثلي مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، بجهود اللجنة الاشرافية والأممية التي استمرت ثلاث سنوات حتى شراء السفينة التي سيتم سحب النفط إليها من الخزان القديم صافر والموجودة حاليا في جيبوتي.

وقال "إننا اليوم في الخطوة الأولى من المرحلة الأخيرة من أجل انقاذ الخزان العائم صافر ومنع حدوث كارثة بيئية قد تعد الأكبر على مستوى التاريخ".

وأكد الوزير الدرة ضرورة الالتزام بالخطة وعدم التأخير، مشدداً بضرورة أن تشمل الخطة تنفيذ برنامج الصيانة الدائمة للسفينة البديلة حتى لا تتكرر المشكلة من جديد.

وأشار إلى ضرورة حرص جميع الاطراف على القيام بواجباتهم بكل انسانية وحيادية حتى تتجاوز بلادنا آثار العدوان والحصار الاقتصادي المستمرة منذ تسع سنوات.

بدوره أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي، أهمية العمل الانساني والتعاون المشترك المثمر مع وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها بما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

وناقش اللقاء، بحصور وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين وآلية تطويره خلال المرحلة القادمة.