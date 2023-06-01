أخبار اليمن : رصد 53 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 53 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 53 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة وحيس، وقصف مدفعي، وبالأعيرة النارية المختلفة.
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