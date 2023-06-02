أخبار اليمن : 86 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

86 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجوائهما.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وخرقان بقصف مدفعي، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.