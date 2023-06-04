أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، والضالع.

وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، لحج، البيضاء، والسواحل الغربية، سهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن : 09.2 ملم، إب : 03.2، تعز : 02.3ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من محافظات الحديدة، حجة، المحويت، ريمة، البيضاء، لحج وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية.

كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.