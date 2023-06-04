أخبار اليمن : حريق يلتهم مخبزاً في صنعاء

حريق يلتهم مخبزاً في صنعاء
تمكن الدفاع المدني اليوم من إخماد حريقاً نشب في مخبز ببيت بوس في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.
وقال مصدر في الدفاع المدني انه اثناء تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أرجاء المخبز.
واوضح المصدر أن اشتعال الحريق كان بسبب ماس كهربائي ولايوجد اي خسائر بشرية.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
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