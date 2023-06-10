أخبار اليمن : الحديدة.. 137 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 137 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 137 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 7 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و52 خرقاً بقصف مدفعي، و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.