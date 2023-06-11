أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة في صحارى وسواحل البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، ريمة، غرب ذمار، إب، تعز ولحج وسهل تهامة وتمتد شرقاً لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظتي أبين وشبوة .

وأشار إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح بين 20-26 عقدة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 -43 درجة مئوية في صحاري وسواحل البلاد .

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 0.4 ملم في السدة، و0.2 في المحويت، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب في مناطق هطول الأمطار المتوقعة.

ونبه من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن ونصح بعدم الإبحار في المياه الإقليمية الشرقية للبلاد.

وحث على أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة.

