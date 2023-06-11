أخبار اليمن : 124 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

124 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 124 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و23 خرقاً بقصف مدفعي، و81 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.