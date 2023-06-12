أخبار اليمن : بن حبتور يشد بمستوى الأداء العام للتعليم العالي

بن حبتور يشد بمستوى الأداء العام للتعليم العاليأشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمستوى الأداء العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهودها في تعزيز وتطوير الجوانب الأكاديمية والتعليمية والبحثية لكافة مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووكيل الوزارة لقطاع التعليم الدكتور غالب القانص ومستشار الوزير محمود الصلوي.

حيث جرى الوقوف على ترتيبات وزارة التعليم العالي بشأن عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي والمواضيع التي سيناقشها الاجتماع المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل.

وناقش اللقاء استعدادات الوزارة لتدشين العام الدراسي الجامعي 1445ھ، بخلاف سبل تعزيز الدور المباشر لوزارة التعليم العالي فيما يتصل بتطوير مسار التعليم العالي الجامعي والأكاديمي والمهام العلمية والبحثية لمختلف الجامعات اليمنية والأهلية.

وأكد الوزير حازب، حرص الوزارة إنطلاقاً من طبيعة مهامها على تعزيز عوامل استقرار الأنشطة العلمية والأكاديمية لمختلف الجامعات وإسناد خططها وبرامجها التطويرية مع التركيز على توطيد مهامها البحثية.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصدد الانتهاء من إعداد خطة عملها للعام المقبل 1445ھ.

