أخبار اليمن : 3 غارات ضمن 88 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

3 غارات ضمن 88 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 88 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و4 خروقات بقصف مدفعي، و71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.