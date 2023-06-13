أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهبوب رياح نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، غرب صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع وشمال لحج.

وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 -44 درجة مئوية، بينما تتراوح في المناطق الساحلية بين 35 -40 درجة.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية تتراوح سرعتها ما بين 25-35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت : 9 ملم، وحجة : 4.6، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، ريمة، إب، تعز، لحج وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في مناطق هطول الأمطار، ومن درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا.

كما نبه من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.