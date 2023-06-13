أخبار اليمن : تدشين مشروع تحسين الشبكة الكهربائية في صنعاء

تدشين مشروع تحسين الشبكة الكهربائية في صنعاءدشن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ومحافظ صنعاء عبد الباسط الهادي اليوم بمديرية بني مطر مشروع تحسين الشبكة الكهربائية في عدد من مديريات محافظة صنعاء.

يهدف المشروع الذي تنفذه كهرباء منطقة صنعاء بالمؤسسة العامة للكهرباء إلى تقليل الفاقد من التيار الكهربائي، وتركيب مـحــولات جديدة ومــد شــبكـات إضافية والتوسـع فـي توصــيل التيـار الكهربائي للمواطنين و عمـل طـبلات لعـدادات المشتركين، في فروعها بالصباحة وقاع القيضي والرحبة.

عقب ذلك وضع الوزير البخيتي والمحافظ الهادي حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وإصلاح الإضرار في الشبكة الكهربائية في المحافظة.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وخط الربط " 33كيلوفولت " ، بطول 23 كيلو متر ، عصر - متنة، ومحطة التحويل الفرعية " 33/11كليوفولت " في مدينة متنة ، وخلايا "11كيلوفولت "، ومحولات التوزيع "11/0.47 " لمديرية بني مطر.

كما يشمل إعادة تأهيل وإصلاح الأضرار للشبكة الكهربائية، ومحولات التوزيع " 11/0.4كليوفولت " في مدينة مناخة، وكذا إعادة تأهيل وإصلاح الإضرار للشبكة الكهربائية فرع ضروان همدان وخلية ضروان " 11كيلوفولت " ومحولات التوزيع " 11/0.4كيلوفولت " في مديرية همدان.

وفي التدشين ووضع حجر الأساس، أوضح وزير الكهرباء الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمؤسسة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والمواطنين بهدف تحسين شبكة الكهرباء في المحافظة.. مؤكدا السعي الجاد لتغطية كافة مناطق المحافظة بالتيار الكهربائي.

وأشاد البخيتي باهتمام ومتابعة السلطة المحلية وحرصها على تخفيف معاناة المواطنين من خلال توفير أبسط الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.

من جانبه ثمن المحافظ الهادي حرص قيادة وزارة الكهرباء، وكهرباء منطقة صنعاء في الإسراع بتنفيذ مشروع تحسين الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات أبناء المحافظة من الطاقة الكهربائية رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان.

من جهته أوضح مدير كهرباء محافظة صنعاء المهندس غازي أحمد علي، أن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في المحافظة ضرورة حتمية وملحة، لا بد من القيام بها بعد أكثر من 8 سنوات من الانقطاع، والتدمير الممنهج، والاستهداف المباشر من قبل العدوان.

وثمن دعم قيادة الوزارة، والمحافظة، المؤسسة، وثقتهم بقدرات كادر المؤسسة المحلي في تنفيذ مشاريع الكهرباء في كافة مديريات المحافظة ذات التضاريس الوعرة والمختلفة.