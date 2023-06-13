أخبار اليمن : 5 غارات ضمن 98 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة

5 غارات ضمن 98 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدةارتكبت قوى العدوان 98 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و9 خروقات بقصف مدفعي، و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.