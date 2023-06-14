أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يزور النوار والمشرقي ويطمئن على صحتهما

أمين عام المؤتمر يزور النوار والمشرقي ويطمئن على صحتهماقام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة كلا من عبدالكريم اسماعيل النوار، ومبخوت يحيى المشرقي عضوي اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر وذلك للاطمئنان على صحتيهما.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين زيد ابوعلي نقل الأمين العام للمؤتمر إلى النوار والمشرقي تحيات رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس وتمنياته لهما بالشفاء العاجل.

من جانبهما عبر عبدالكريم النوار ومبخوت المشرقي عن شكرهما وتقديرهما لرئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس والأمين العام غازي أحمد علي محسن وكافة قيادات المؤتمر، على اهتمامهم ومتابعتهم لحالتهم الصحية والاطمئنان المستمر عليهم.