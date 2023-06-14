أخبار اليمن : وصول سفينتي حاويات إلى ميناء الحديدة

وصول سفينتي حاويات إلى ميناء الحديدة
وصلت إلى رصيف ميناء الحديدة، سفينتا حاويات تحملان على متنهما 916 حاوية بضائع تجارية متنوعة.
وأوضح مدير عام محطة الحاويات بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان شوقي علي مرشد، أن السفينة (TJ ORHAN) وتحمل 471 حاوية وصلت اليوم، فيما وصلت في وقت سابق سفينة الحاويات (MARSA VICTORY) وتحمل 445 حاوية.
وأشار الى حرص مؤسسة موانئ البحر الاحمر على تذليل اجراءات دخول السفن والعمل ضمن مسارات الجاهزية المتواصلة لتفريغ سفن الحاويات وترحيل البضائع أولا بأول وعدم تأخيرها في أرصفة الميناء.
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