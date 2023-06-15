أخبار اليمن : ضبط أزيد من 4000 سيارة مخالفة في صنعاء

ضبط أزيد من 4000 سيارة مخالفة في صنعاءضبطت شرطة المرور بمشاركة وحدة الضبط المروري، ومرور أمانة العاصمة أربعة آلاف و505 سيارات مخالفة غير مرسمة وغير مرقمة خلال الفترة من 18 شوال ـ 24 ذي القعدة الجاري.

وأوضحت شرطة المرور في بيان، أنه تم ضبط السيارات المخالفة خلال الحملة الميدانية التي تنفذها بالأمانة، وشملت سيارات بدون جمارك، وخلع لوحات، وجمرك دون ترقيم، وعكس خط، وتعكيس زجاجات سيارات وباصات الأجرة ومخالفات مرورية أخرى.

وأفاد البيان بأن تم ضبط أكثر من ثمانية آلاف و584 مخالفة مرورية منها رفع السيارات المتهالكة والخردة، والوقوف العشوائي والاعتداءات على الأرصفة وغيرها.

وأشار إلى تحرير أكثر من ألفين و685 تعهداً للمخالفين بالالتزام بآداب وقواعد المرور حرصاً على سلامة الجميع وللحد من الازدحامات والحوادث المرورية.

وأكدت شرطة المرور استمرار حملاتها الميدانية لضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة لقواعد المرور وإعادة الانضباط المروري، بناءً على الموجهات العامة الصادرة عن قيادة وزارة الداخلية.

ودعت جميع المخالفين إلى سرعة تصحيح أوضاعهم والتوجه طوعياً إلى مراكز الترسيم والترقيم حتى لا تتعرض سياراتهم للحجز، مؤكدة أنه لن يتم إطلاق المخالفين من الحجز إلا بعد قيامهم بتسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليهم وتسديد الغرامات المترتبة على خلع اللوحات.

وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد المرورية لتعزيز السلامة المرورية.