أخبار اليمن : السمكية تدين الاعتداء الإرتيري على صيادي الخوخة

السمكية تدين الاعتداء الإرتيري على صيادي الخوخةاستنكرت وزارة الثروة السمكية الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصيادين اليمنيين من قبل القوات الإرتيرية خلال رحلة صيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الصياد مالك محمد عبدالله جيرد من أبناء مديرية الخوخة بالحديدة أصيب بطلق ناري أدى إلى فقدان عينه اليسرى، فيما تم احتجاز رفاقه الستة قسرا في السجون الإرتيرية.

وأكدت أن هذا الهجوم وجرائم القرصنة البحرية الإرتيرية واعتداءاتها السافرة بحق الصيادين اليمنيين يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والإنساني.. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك لوقف هذه الجرائم المستمرة بحق الصيادين اليمنيين.

وأشادت باعتزاز الصيادين اليمنيين بمهنتهم، واعتمادهم عليها لتوفير الغذاء لأسرهم في ظل العدوان والحصار .. داعية الجانب الإرتيري إلى التوقف عن انتهاكاته بحق الصيادين واحترام المصالح البحرية في المياه الدولية.

وطالبت وزارة الثروة السمكية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح لمحاسبة السلطات الإرتيرية على أفعالها العدوانية ضد الصيادين في المياه الإقليمية.. مؤكدة أن اليمن سيدافع بقوة عن شعبه وحماية مياهه الإقليمية.