أخبار اليمن : رصد 167 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 167 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 167 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 7 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و30 خرقاً بقصف مدفعي، و104 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.