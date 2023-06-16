أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب خليج عدن

دوت الخليج -

هزة أرضية جديدة تضرب خليج عدن

ضربت هزة ارضية هي الرابعة خلال اسبوعين وسط منطقة خليج عدن. هزة أرضية جديدة تضرب خليج عدنضربت هزة ارضية هي الرابعة خلال اسبوعين وسط منطقة خليج عدن. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ان هزة بحرية جديدة بقوة 4.9 ريختر وعمق 10km ضربت خليج عدن قبالة سواحل اليمن. واشار المركز الى ان الهزة ضمن 312 هزة أرضية وبحرية بقوة الثانية والثالثة والرابعة حول العالم

منها هزة بحرية بقوة 3.4 ريختر قبالة سواحل درنة في ليبيا وزلزال بلغت قوته 6.2 ريختر وعمق ضحل قبالة سواحل الفلبين.

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