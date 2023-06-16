أخبار اليمن : الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار متفاوتة وأجواء حارة

الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار متفاوتة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة نهاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، غرب وجنوب صنعاء، حجة، المحويت، عمران، صعدة وغرب الجوف.

وقد تمتد الأمطار لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة نهاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 44 درجة مئوية في الصحارى والهضاب الداخلية وبين 36 – 40 درجة مئوية في المناطق الساحلية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى أكثر من 35 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 12 - 25عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ عتق: 14.8ملم، حجة : 10.4، السدة: 3 ، الكدن: 1.5 ، صرفيت : 1.5 ملم،

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، إب وتعز والمحويت وأجزاء من محافظتي البيضاء وحضرموت وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المناطق التي ستشهد درجات حرارة مرتفعة .

كذلك نبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.