أخبار اليمن : 81 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

81 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 81 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، وقصف مدفعي على حيس، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.