أخبار اليمن : الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى

الشوافي يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحىأعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن الاثنين المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، يحدث الاقتران المركزي للشمس والقمر (ولادة هلال جديد) الساعة 7:37 صباح يوم الاحد القادم الموافق 18 يونيو 2023، وفي مغرب ذات اليوم يغرب قرص القمر على غرب اليمن بعد غروب قرص الشمس بحوالي 25 دقيقة.

وأكد الشوافي أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 بداية العشر من ذي الحجة فلكياً، والاربعاء 28 يونيو 2023 عيد الأضحى المبارك.