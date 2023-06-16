أخبار اليمن : أولمبي اليمن يُودّع غرب آسيا بالفوز على لبنان

أولمبي اليمن يُودّع غرب آسيا بالفوز على لبنانودّع المنتخب الوطني الأولمبي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في العراق، رغم فوزه على نظيره اللبناني 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، في ختام دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي مطلع الشوط الثاني سجل اللاعب محمد صادق هدف التقدم للمنتخب اللبناني في الدقيقة 52، وبعدها بخمس دقائق تعادل منتخبنا الأولمبي بهدف عن طريق قاسم الشرفي، قبل ان يضاعف حمزة محروس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد افضلية يمنية واضحة في السيطرة على المباراة.

ورفع الفوز رصيد الأولمبي اليمني إلى 3 نقاط من مباراتين ليحل ثانيًا خلف العماني المتصدر، والمتأهل برصيد 6 نقاط، وقبل لبنان الأخير من دون نقاط.

وينتظر منتخبنا الأولمبي باقي نتائج المباريات التي من المقرر أن تسمي أفضل ثالث من المجموعات لدخول نصف نهائي البطولة.