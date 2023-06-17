أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة.. وتحذير من اضطراب البحر

أمطار وأجواء حارة.. وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات وأجواء حارة نهاراً في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، حجة والمحويت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران وصنعاء وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة نهاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 – 44 درجة مئوية في الصحارى والهضاب الداخلية، وبين 36 – 40 درجة مئوية في المناطق الساحلية.

وحسب المركز قد تكون الرياح نشطة السرعة تتراوح بين 25 – 35 عقدة في أرخبيل سقطرى تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز : 19.4 ملم، إب : 3ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران وريمة وأجزاء من هضاب محافظات أبين، شبوة والمهرة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، منبهاً سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونبه قاطني المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى .