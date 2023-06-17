أخبار اليمن : إتلاف 15 طن من الأدوية في الجوف

إتلاف 15 طن من الأدوية في الجوف
أتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم في مديرية الحزم بمحافظة الجوف 15 طنا من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.
وأوضح مدير الرقابة الدوائية في الهيئة الدكتور عمرو الجنيد، أنه تم ضبط هذه الكمية في وقت سابق من قبل وحدة مكافحة التهريب، ورقابة هيئة الأدوية في منفذ الحزم.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بحضور مندوبي الهيئة العليا والجمارك والمواصفات والمقاييس ومكافحة التهريب والأمن والمخابرات والجهات ذات العلاقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
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