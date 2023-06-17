أخبار اليمن : رصد 108 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 108 خروقات لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 108 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و10 خروقات بقصف مدفعي على حيس، و90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.