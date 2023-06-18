أخبار اليمن : منتخب اليمن للناشئين يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

منتخب اليمن للناشئين يتأهل لربع نهائي كأس آسياقطع المنتخب الوطني للناشئين، خطوة أولى نحو بلوغ كأس العالم، بتأهله لربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بفوزه الثمين على لاوس 2 - 1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأول.

بهذا الفوز والتفوق على لاوس، رفع ناشئو اليمن رصيدهم لست نقاط في المركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع النهائي، فيما ودع منتخب لاوس المنافسات من الدور التمهيدي للبطولة التي تحتضنها تايلاند، بعد هزيمته الثانية.

وأنهى الأحمر الصغير الذي يقوده المدرب الوطني محمد حسن البعداني، الشوط الأول متقدما بهدف المايسترو عادل عباس الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبد الرحمن الخضر، قبل أن يضعها عباس في شباك حارس لاوس عند الدقيقة 28.

الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني، عدل منتخب لاوس النتيجة من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد قذفها اللاعب فوسومبون في الدقيقة 55، ليعود الأحمر اليماني في المباراة ويسجل هدف التقدم والفوز عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أنور الطريقي.

وأهدر نجوم المنتخب الوطني فرصا بالجملة وسيطروا على الملعب طولا وعرضا، ليكتفوا بهذه النتيجة التي وضعتهم في مرمى التأهل لربع نهائي البطولة، مع تبقي مباراة الختام في الدور التمهيدي أمام أصحاب الأرض منتخب تايلاند الأربعاء المقبل، في مباراة تحدد هوية المركزين الأول والثاني، حيث يكفي نتيجة التعادل للحفاظ على صدارة المجموعة.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في البطولة بقوة بفوزه الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يتجاوز لاوس اليوم بهدفين لهدف.