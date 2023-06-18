أخبار اليمن : جرحى مدنيون بانفجارين في التحيتا والحالي

جرحى مدنيون بانفجارين في التحيتا والحاليأصيب رجل وطفل في انفجارين لمخلفات العدوان بمحافظة الحديدة.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن رجلاً وطفلاً أصيبا بانفجارين لمخلفات العدوان في مديريتي التحيتا والحالي.

الجدير بالذكر، أن انفجار مخلفات العدوان من الالغام والقنابل العنقودية تسبب ـ ولايزال ـ في استشهاد وجرح مئات المواطنين المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في مختلف محافظات الجمهورية.