أخبار اليمن : 61 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

61 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.