إغلاق موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية، إغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداء من 28 ذو القعدة 1444هـ الموافق 17 يونيو 2023م وحتى إشعار آخر.
ووجهت الوزارة في قرار صادر عنها، بمنع صيد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية خلال فترة إغلاق موسم الاصطياد.
ودعت وزارة الثروة السمكية الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، إلى حصر كميات الحبار المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بنتائج الحصر في مدة أقصاها عشرة أيام.
وأكدت بأنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته واللوائح المنفذة له .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إغلاق موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.