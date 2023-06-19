أخبار اليمن : الخارجية اليمنية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية في جنين بفلسطين

الخارجية اليمنية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية في جنين بفلسطينأدانت وزارة الخارجية بشدة استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وآخرها العملية العسكرية في مخيم جنين للاجئين التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى.

وحملت الوزارة الكيان الصهيوني مسؤولية وتبعات الانتهاكات والجرائم المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع، مشيرة إلى أن تلك الجرائم ستزيد من حدة المواجهات في الأراضي الفلسطينية العربية وستشكل تهديدا مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد البيان أن تزايد الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في كسب ود الشعوب العربية وبالأخص بعد قيام بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالتطبيع الغبي مع ذلك الكيان، في مخالفة لرغبة الشعوب العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعا بيان الخارجية، مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى إدانة الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين.

