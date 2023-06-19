أخبار اليمن : المواصفات تحذر من شراء أو تناول المكسرات

المواصفات تحذر من شراء أو تناول المكسراتحذرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من شراء أو تناول المكسرات التي تظهر عليها الاعفان أو إصابات حشرية أو فطريات.

وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بلاغ، أن المكسرات تحتوي على عدد من العناصر الغذائية المفيدة إلا أنها قد تكون مصدرا للملوثات الغذائية في حال تعرضها لظروف تخزين سيئة تساهم في نمو السموم الفطرية التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وأهابت الهيئة بالمستهلكين بشراء المكسرات من أماكن موثوق بها وتجنب الشراء من الباعة المتجولين والتخلص منها في حالة ظهور إصابات حشرية أو سموم فطرية أو مخلفات القوارض.

وأكدت أهمية حفظ وتخزين المكسرات في درجة حرارة منخفضة وذلك لضمان سلامتها من التعفن وغيره.

وأشار البلاغ إلى ان السموم الفطرية التي تعرف بالأفلاتوكسين هي مركبات سامة يتم إنتاجها بطريقة طبيعية من قبل بعض أنواع الفطريات، عندما تتوافر لديها ظروف بيئية مناسبة لنمو السموم الفطرية، مثل درجة الحرارة المرتفعة وارتفاع الرطوبة، وذلك خلال فترة التخزين.

ولفت إلى أن هذه المركبات تعد من الملوثات الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة الإنسان عند تناولها ،وتتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.