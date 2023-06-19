أخبار اليمن : الحديدة.. 89 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 89 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 89 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، 4 غارات للطيران التجسسي على مقبنة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و6 خروقات بقصف مدفعي، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.