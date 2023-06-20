أخبار اليمن : إتلاف 7 أطنان أدوية ومواد غذائية في حزم الجوف

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إتلاف 7 أطنان أدوية ومواد غذائية في حزم الجوف

أتلف مركز الحزم الجمركي بمحافظة الجوف اليوم، سبعة أطنان أدوية والعديد من المواد الغذائية المخالفة والمنتهية الصلاحية. إتلاف 7 أطنان أدوية ومواد غذائية في حزم الجوفأتلف مركز الحزم الجمركي بمحافظة الجوف اليوم، سبعة أطنان أدوية والعديد من المواد الغذائية المخالفة والمنتهية الصلاحية. وأوضح مدير مركز نهم وحزم الجوف الجمركي يوسف العماري، أن إتلاف هذه المواد سببه مخالفتها لطرق النقل والتخزين وعدم حصولها على تصريح الهيئة العليا للأدوية وانتهاء الصلاحية. وأشار الى ان عملية الإتلاف تمت بحضور نائب مدير المركز لشؤون الضابطة محمد شيبان ومسؤول الضابطة الجمركية ومندوبي الجهات ذات العلاقة. وأكد العماري أن المركز لن يألوا جهدا في تأدية مهامه في ضبط كافة السلع المنتهية والمهربة حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

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