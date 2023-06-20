أخبار اليمن : إخماد حريقين منفصلين في صنعاء

إخماد حريقين منفصلين في صنعاء
نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريقين منفصلين بالعاصمة صنعاء.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، أن فرق الأطفاء أخمدت حريقاً نشب في محل للديكورات بحي شيراتون مديرية شعوب، كما تمكنت من إخماد حريق آخر اندلع في منزل بحي عصر في مديرية معين خلال فترة وجيزة.
وأشارت إلى أن اشتعال الحريق في محل الديكورات كان بسبب ماس كهربائي، والآخر كان بسبب الإهمال ولا يوجد أي خسائر بشرية.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
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