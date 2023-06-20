أخبار اليمن : انهيار منزل يودي بحياة طفلتين في حجة

انهيار منزل يودي بحياة طفلتين في حجةتوفيت طفلتان وأصيب طفل آخر، جراء انهيار منزل في محافظة حجة.

وأفاد مدير فرع المصلحة الرائد عبدالرزاق الدوة، بأن منزل متهالك انهار بشكل مفاجئ في قرية الظاهر بمديرية مدينة حجة، ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة طفل في السادسة من عمره.

وأشار إلى أنه تم انتشال جثث الطفلتين من قِبل مكتب الأشغال بالمحافظة.

ودعت مصلحة الدفاع الإخوة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة باستخدام المنازل القديمة والمتهالكة الآيله للسقوط دون عمل صيانة دوريه لها، حفاظاً على سلامتهم.