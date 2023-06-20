أخبار اليمن : إزالة سوق قات في مديرية الثورة بأمانة العاصمة

إزالة سوق قات في مديرية الثورة بأمانة العاصمة
أزال مكتب الأشغال العامة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة اليوم، مخالفة إنشاء سوق عشوائي في شارع 24 الرابط بين شارعي الستين وعمران.
وخلال الإزالة، أكد رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمديرية محمد الحبابي، عدم السماح بأي استحداث وبناء أسواق عشوائية ومخالفة للاشتراطات الفنية، مشيداً بجهود موظفي مكتب الأشغال وقسم المرافق في إزالة المخالفة.
فيما أوضح مدير الأشغال بالمديرية المهندس سامي موسى ورئيس قسم المرافق شرف الفقيه، أنه تمت إزالة 15 دكاناً مخالفاً ومنع إنشاء سوق قات عشوائي ومخالف لتراخيص البناء واشتراطات إنشاء الأسواق العامة، مثمنين تعاون الأمن في إزالة السوق العشوائي.
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