أخبار اليمن : العراق بطلاً لكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً

العراق بطلاً لكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً
تُوّج المنتخب العراقي بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على نظيره الإيراني، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.
تقدم المنتخب الإيراني أولاً في الدقيقة 32 عن طريق حسين جوزدري، وتمكن حسين عبد الله لاوندي من إدراك التعادل للعراق في الدقيقة 45+2.
وأحرزت الكرة العراقية لقبها الثاني في عام 2023، بعد أن توج المنتخب الأول بلقب كأس الخليج في يناير الماضي على حساب عمان.
وبات "أسود الرافدين" رابع المتوجين بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، بعد أن فاز بلقب نسختها الأولى، المنتخب الإيراني 2015، فيما فاز بلقب النسخة الثانية المنتخب الأردني 2021، بينما فاز المنتخب السعودي بلقب النسخة الثالثة 2022.
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