أخبار اليمن : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأمطار رعدية

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديد الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية وسواحل البلاد عموماً، وقد تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-45 درجة مئوية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج والبيضاء وغرب محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى مع هبات قد تصل إلى أكثر من 45 عقدة، وتتراوح بين 15 – 30 عقدة على السواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وأكثر اضطراباً للبحر حول أرخبيل سقطرى.

ونـبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه.

ودعا إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.

كما نبه سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار، والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وحول أرخبيل سقطرى.